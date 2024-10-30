مشاهير العرب - أبرز أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:46 مساءً - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائمة أبرز أفلام الدورة الـ 4 للمهرجان، ومن المقرر أن تعرض ضمن برنامجي «رؤى البحر الأحمر» و«مسلسلات البحر الأحمر»، والتي تضم أفلام سعودية وأخرى عربية وعالمية.

وجاء برنامج «رؤى البحر الأحمر» لهذا العام يضم 5 أفلام متنوعة، أبرزهم فيلم «عثمان في الفاتيكان»، إخراج ياسر بن غانم، إضافة لفيلم «الروشان»، إخراج محمد أوس، فيلم «عندما يشرق النور»، إخراج ريان البشري، فيلم «كيموكازي»، إخراج عبد الرحمن البطاوي، فيلم «يلا باركور» إخراج عريب زعيتر، ويهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على صناع الأفلام المبدعين وأعمالهم السينمائية المبتكرة داخل المملكة العربية السعودية.

بينما من أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها ضمن برنامج مسلسلات البحر الأحمر، كل من: «حكايات على ضفاف البوسفور»، وهو من إخراج زينة صفير وإعداد بيسان طي، وإنتاج كل من لبنان، مصر، تركيا، «قطار الأشباح» وهو من إخراج سي وونغ تاك، وإنتاج كوريا الجنوبية، «زورو»، وهو من إخراج جان بابتيست ساوريل، إنتاج بلجيكا وفرنسا.

موعد انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر

ومن المقرر أن تحتضن مدينة جدة التاريخية فعاليات مهرجان البحر الأحمر الدولي التي ستنطلق يوم 5 ديسمبر وتمتد حتى يوم 14 من نفس الشهر.