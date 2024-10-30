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موعد ومكان عزاء الفنان الراحل حسن يوسف - أخبار كلمتك

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موعد ومكان عزاء الفنان الراحل حسن يوسف - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:37 مساءً - الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 04:29 م 10/30/2024 4:29:17 PM

حسن يوسف، كلمتك
حسن يوسف، كلمتك

 كشف الفنان الشاب عمر نجل الفنان القدير الراحل حسن يوسف عن موعد ومكان إقامة عزاء والده.

وقال عمر حسن يوسف: “سوف تستقبل الأسرة العزاء في فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله والدي الفنان حسن يوسف يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.. ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم”.

 

معلومات عن الفنان حسن يوسف

يشار إلى أن الفنان القدير حسن يوسف الشهير بـ«الولد الشقي»، الذى استطاع أن يرسم خلال ما يقترب من 68 عامًا لوحة فنية استثنائية ذات بريق فريد تحوى على 200 فيلم سينمائى و33 مسلسلا عبر الشاشة الصغيرة، من مواليد 10 ديسمبر 1934، يمتلك موهبة فنية ثرية وحضورا لافتا للأنظار على الشاشة، وحققت أعماله الفنية السينمائية مشاهدات وإيرادات كبيرة للغاية فى شباك التذاكر كما حظيت الأعمال الدرامية التليفزيونية والتى من أبرزها مسلسل «إمام الدعاة» الذى قدم من خلاله السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوى على متابعة جماهيرية كبيرة بمصر وبالوطن العربى كاملًا.
واشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب، وفقا لموسوعة ويكيبيديا العربية. 


 

 كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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