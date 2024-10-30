تعرف على تشكيل لجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - كشف المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما خلال مؤتمر صحفي للدورة التاسعة قدمه الفنان ميدو عادل، وأقيم بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقال الغرباوي: المهرجان دائمًا يحرص علي اختيار فنانين من كل دول العالم لتحكيم مسابقاته المختلفة وهذا العام ضمت اللجنة عدد من الأسماء اللامعة عربيا ودوليا، وهم البروفيسور ديني دينيس رئيس اللجنة (الدانمارك)، وضمت عضوية اللجنة الفنان القدير عبدالله مسعود (الإمارات العربية المتحدة)، الفنان والمخرج كبيلاي ايردليكارا (تركيا)، الفنانة والمخرجة دلال فياض (الأردن).

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر المقبل، وتستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، ويقام المهرجان برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

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