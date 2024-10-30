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مشاهير العرب - 15 نوفمبر.. أحمد سعد يستعد لحفله في دبي بعد تحسن حالته الصحية (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 15 نوفمبر.. أحمد سعد يستعد لحفله في دبي بعد تحسن حالته الصحية (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 15 نوفمبر.. أحمد سعد يستعد لحفله في دبي بعد تحسن حالته الصحية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:54 مساءً - يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفله الغنائي القادم في دبي المقرر أن يكون في 15 نوفمبر المقبل، والذي من المفترض أن يستأنف من خلاله نشاطه الفني عقب تعرضه لوعكة صحية في الفك أثرت عليه بشكل سلبي.

وأعلن أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن حفله في دبي، مشيرا إلى موعده المقرر أن يكون في 15 نوفمبر، قائلا: «النجم أحمد سعد على مسرح كوكا كولا آرينا دبي، بتاريخ 15 نوفمبر 2024.

الحالة الصحية لـ أحمد سعد

ومن ناحية آخرى، يجري أحمد سعد بروفات داخل إحدى الاستديوهات استعدادًا لأولى حفلاته الغنائية بالرياض، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، تسببت في ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وشارك أحمد سعد متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له من داخل الاستديو وكان يؤدي بروفات إحدى أغنياته، ليعود بتلك الحفلة إلى جمهوره بعد غيابه عن الساحة الفنية بسبب سوء حالته الصحية.

وفي وقت سابق، طمأن أندرو داوود، مدير أعمال أحمد سعد، الجمهور، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، على حالته الصحية، قائلا: «أحمد سعد حالته كويسة جدا بعد إجراء العملية الجراحية في الفك، وابتدى يأكل ويشرب ويرجع لحياته الطبيعية بعد وعكة صعبة جدا، وقريب جدا هيرجع لنشاطه الفني في الفترة المقبلة، وهيسجل أغاني جديدة للجمهور».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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