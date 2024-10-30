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لقطة اليوم، صناع «أمانة البحر» في مهرجان الجونة رفقة الكلبة «كراميل» (فيديو) - أخبار كلمتك

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لقطة اليوم، صناع «أمانة البحر» في مهرجان الجونة رفقة الكلبة «كراميل» (فيديو) - أخبار كلمتك

لقطة اليوم، صناع «أمانة البحر» في مهرجان الجونة رفقة الكلبة «كراميل» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - في لقطة طريفة، دخل صناع وأبطال فيلم "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل منطقة بلازا مهرجان الجونة السينمائي رفقة الكلبة "كارميل" والتي تشارك في الفيلم رفقة البطل. 

فيلم أمانة البحر 

وتظهر الكلبة "كارميل" في فيلم "أمانة البحر" حيث تدور القصة حول البطل الذي تصبح الكلبة رفيقة رحلته، ويشارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان. 

وتدور أحداث الفيلم حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد.

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والفيلم من إخراج هند سهيل وهي أيضًا مؤلفة الفيلم وشاركها في الكتابة عمر زينهم، بطولة نبيل بطرس طلعان، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والمنتجة نورهان ياسر وشاركها الإنتاج محمد العمدة ويونس مدحت وأحمد النجار ودينا شكري وحسين حمادي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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