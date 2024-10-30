محمد فاضل يحتفل بذكرى عميد الأدب العربي بمركز رامتان الثقافي غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:12 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم ندوة بعنوان “الأعمال الفنية التي تناولت حياة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين” بحضور المخرج محمد فاضل بمركز رامتان الثقافي، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

ويكون المخرج محمد فاضل هو ضيف الندوة بمناسبة حصوله على جائزة النيل للفنون عام 2024، ويدير الندوة الفنان والناقد محمد كمال، وذلك غدًا الخميس الموافق 31 أكتوبر في تمام الساعة الـ 5 مساءً.

المخرج محمد فاضل

وُلد المخرج محمد فاضل في 22 يونيو 1939، ومنذ الصغر عاشقًا للصحافة والفن، مما دفعه إلى استكشاف عالم الإخراج الدرامي وترك بصمة مميزة في هذا المجال.

من أبرز أعماله الدرامية التي ستظل في ذاكرة الجمهور، نجد "المدينة والناس" و"الزوجة الثانية" و"أيام الحب والسلام"، التي رسمت صورًا واقعية للحياة والمجتمع بأسلوب متقن وراقي، كان فاضل لا يقتصر على الإخراج فقط، بل كان أيضًا منتقدًا محترفًا وكاتبًا مبدعًا، حيث استمتع بالكتابة والتعبير عن أفكاره في زمن لم تعرف التلفزيون.

في عام 2024، منحت وزارة الثقافة المخرج محمد فاضل جائزة النيل في الفنون، تقديرًا لمساهماته الرائعة في الفن التلفزيوني المصري، في تصريح خاص لـ"كلمتك"، أعرب فاضل عن شكره العميق وفرحته بهذا التكريم، مشيرًا إلى دور زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد كداعم رئيسي له طوال مسيرته الفنية.

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