مشاهير العرب - أحمد الفيشاوي ناعيا مصطفى فهمي: «فقدنا فنان كبير وإنسان طيب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:05 مساءً - حرص الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على نعي النجم الكبير مصطفى فهمي بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء مـاثرا بأزمة صحية مزمنة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شيعت جنازته من مسجد النيل بمدينة الدقي.

وشارك أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بالفنان مصطفى فهمي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «اليوم فقدنا فنان كبير و انسان طيب و محترم.. إلى اللقاء يا أستاذ مصطفي و ربنا يرحمنا جميعاً.

وفاة مصطفى فهمي

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية بعد معاناته من مرض السرطان خلال الفترة الماضية.

نشأة الفنان مصطفى فهمي

وُلِد مصطفى فهمي في 7 أغسطس 1942 في مدينة القاهرة، لأسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية، مارست العمل السياسي، حيث والده محمود باشا فهمي سكرتيراً مجلس الشورى و جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

درس دنجوان الفن في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على درجة البكالوريوس من معهد السينما العالي قسم تصوير، بدأ مشواره الفني عن طريق الصدفة حيث عمل كمساعد تصوير في «أميرة حبي أنا» عام 1974مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.