مشاهير العرب - يسرا ناعية مصطفى فهمي: قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:05 مساءً - حرصت الفنانة يسرا، على نعي الفنان مصطفى فهمي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وشاركت يسرا صورة لـ مصطفى فهمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «لا الله إلا الله و إنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبي و صديقي و الغالي على قلوبنا كلنا في ذمة الله».

وتابعت: «هنفتقد قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض، ربنا يرحمك يا مصطفى يا غالي على قلوبنا كلنا، ويرزقك الجنة و يعوضك بكل الخير، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك.. اللهم اغفر له وارحمه.. خالص عزائي للأسرة والدعاء لهم و لحسين بالصبر و السلوان».

مرض الفنان مصطفى فهمي

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي خضع على إثرها لجراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم، ليعاود يداهمه المرض مرة أخرى أمس وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمهندسين وأجرى بعض الفحوصات الطبية وعاد إلى المنزل إلا أنه بعد ساعات قليلة شعر بالتعب مجددا وطالبت أسرته بسرعة إرسال الإسعاف ولكن فارق الحياة قبل وصولها.

آخر أعمال مصطفى فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي «فيلم هل الكهف»ـ الذي عُرض مؤخرًا في السينما، وشارك في بطولته كلًا من «خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، وأحمد عيد» والعمل من إخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر.