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مشاهير العرب - يسرا ناعية مصطفى فهمي: قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يسرا ناعية مصطفى فهمي: قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يسرا ناعية مصطفى فهمي: قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:05 مساءً - حرصت الفنانة يسرا، على نعي الفنان مصطفى فهمي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وشاركت يسرا صورة لـ مصطفى فهمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «لا الله إلا الله و إنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبي و صديقي و الغالي على قلوبنا كلنا في ذمة الله».

وتابعت: «هنفتقد قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض، ربنا يرحمك يا مصطفى يا غالي على قلوبنا كلنا، ويرزقك الجنة و يعوضك بكل الخير، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك.. اللهم اغفر له وارحمه.. خالص عزائي للأسرة والدعاء لهم و لحسين بالصبر و السلوان».

مرض الفنان مصطفى فهمي

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي خضع على إثرها لجراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم، ليعاود يداهمه المرض مرة أخرى أمس وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمهندسين وأجرى بعض الفحوصات الطبية وعاد إلى المنزل إلا أنه بعد ساعات قليلة شعر بالتعب مجددا وطالبت أسرته بسرعة إرسال الإسعاف ولكن فارق الحياة قبل وصولها.

آخر أعمال مصطفى فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي «فيلم هل الكهف»ـ الذي عُرض مؤخرًا في السينما، وشارك في بطولته كلًا من «خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، وأحمد عيد» والعمل من إخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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