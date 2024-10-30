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مشاهير العرب - إلهام شاهين ناعية مصطفى فهمي: تشاركنا معا أجمل الأعمال - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلهام شاهين ناعية مصطفى فهمي: تشاركنا معا أجمل الأعمال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين ناعية مصطفى فهمي: تشاركنا معا أجمل الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:47 مساءً - كشفت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن حزنها، لوفاة الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز الـ 82 عاما خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شيعت جنازته من مسجد النيل في الدقي صباح اليوم.

وشاركت إلهام شاهين، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» ناعيه وفاة مصطفى فهمي، قائلة: «خبر مؤلم و حزين جدا جدا جدا.. غاب عنا الفنان الجميل مصطفى فهمى، صديق العمر الذى تشاركنا معا أجمل الأعمال فى السينما و التليفزيون على مدى عمرنا، كان من أجمل و أرقى الناس فنا و خلقا و التزاما، وذوق و إنسانية و محبة لكل الناس».

وأضافت إلهام شاهين: «أجمل ذكريات فى أجمل أعمال، مكان فى القلب، إمرأه و ثلاث وجوه، قصة الأمس، قضية معالى الوزيرة، حب فى غرفة الإنعاش، فرسان آخر زمن، خادمه و لكن، سأفتقدك جدا جدا يا صديق العمر و رفيق النجاح وأجدع وأطيب وأرق القلوب، الله يرحمك و يجعل مثواك الجنة يارب».

وفاة مصطفى فهمي

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية بعد معاناته من مرض السرطان خلال الفترة الماضية.

نشأة الفنان مصطفى فهمي

وُلِد مصطفى فهمي في 7 أغسطس 1942 في مدينة القاهرة، لأسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية، مارست العمل السياسي، حيث والده محمود باشا فهمي سكرتيراً مجلس الشورى و جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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