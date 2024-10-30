بعد وفاة مصطفى فهمي وحسن يوسف، عباس أبو الحسن يتحدث عن الموت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:38 مساءً - قال الفنان عباس أبو الحسن: إن الموت يلاحقنا دائمًا ولا يفرق بين كبير وصغير، وكلنا في صف واحد نقترب من حافة القبور، والحياة تقاس بعدد التجارب التي عشتها بشغف وبكل قوتك.

وكتب عباس أبو الحسن منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك جاء فيه: “كنت برجع في الصفحة بتاعتي بدور على بوست معين كتبته من كذا سنة، اتصدمت لما شفت كم الناس اللي ماتت من الأصحاب الأعزاء، والشخصيات العامة، والقامات الفنية، منهم كتير ماتوا ومحصلوش نص متوسط الحياة المفترض”.

وتابع عباس أبو الحسن: “اعتراني إحساسين وفكرتين متناقضين، ازاي إن جميعنا في طابور واحد نقترب من حافة القبور، وأن القدر ممكن ولأسباب غامضة يدفع بك في لحظة إلى أول الطابور، ومش لازم تكون مريض بمرض عضال أو في حادثة، كتير ماتوا وهم نايمين، وهم في الشغل، عندي صديق عزيز مات وهو في الجيم وصديق عزيز آخر مات وهو في الجو على طيارة هو الكابتن بتاعها”.

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