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مشاهير العرب - الحزن سيطر على شقيقه.. لقطات مؤثرة من جنازة الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الحزن سيطر على شقيقه.. لقطات مؤثرة من جنازة الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الحزن سيطر على شقيقه.. لقطات مؤثرة من جنازة الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - شيعت جنازة الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وسيطرت حالة شديدة من الحزن على الفنان حسين فهمي، خلال تشييع جنازة شقيقه مصطفى فهمي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث وصل من مهرجان الجونة السينمائي 2024 مسرعا عقب علمه بخبر الوفاة فجر الأربعاء.

جنازة مصطفى فهمي

وحرص على التواجد بجنازة دنجوان السينما المصرية عدد كبير من نجوم الفن، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفه، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

جنازة مصطفى فهمي

وفاة مصطفى فهمي

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عاما، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

وكان من أبرز أعماله في السينما: أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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