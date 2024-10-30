مشاهير العرب - الحزن سيطر على شقيقه.. لقطات مؤثرة من جنازة الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - شيعت جنازة الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وسيطرت حالة شديدة من الحزن على الفنان حسين فهمي، خلال تشييع جنازة شقيقه مصطفى فهمي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث وصل من مهرجان الجونة السينمائي 2024 مسرعا عقب علمه بخبر الوفاة فجر الأربعاء.

وحرص على التواجد بجنازة دنجوان السينما المصرية عدد كبير من نجوم الفن، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفه، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

وفاة مصطفى فهمي

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عاما، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

وكان من أبرز أعماله في السينما: أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.