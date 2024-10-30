مشاهير العرب - «الله يرحمك يا أرقى الناس».. نيكول سابا تنعى مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - نعت الفنانة نيكول سابا، الفنان مصطفى فهمي، الذي توفي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما.

وشاركت نيكول سابا، صورة تجمعها بالراحل مصطفى فهمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتبت عليه: «خبر جداً حزين وصادم.. الله يرحمك يا أرقى الناس».

جنازة مصطفى فهمي

وشيعت منذ قليل، جنازة الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل بالدقى، بحضور شقيقه النجم حسين فهمى والفنانة ميرفت أمين وعدد من أقاربه وأصدقائه، قبل صلاة الظهر، ليصل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في أكتوبر.

الفنان مصطفى فهمي

بدأ مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

وشارك عام 1976 بأربعة أعمال «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية»، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها كان «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

وكان من أبرز أعماله في السينما: أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.

ومن أبرز أعماله الدرامية: الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطىء أحيانا، قسمتي ونصيبي، نكدب لو قلنا ما بنحبش، مأمون وشركاه، مليكة، بابلو، قضية معالي الوزيرة