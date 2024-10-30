زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - وصول جثمان الفنان مصطفى فهمي إلى مقابر العائلة في أكتوبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - وصول جثمان الفنان مصطفى فهمي إلى مقابر العائلة في أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان الفنان مصطفى فهمي إلى مقابر العائلة في أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - وصل منذ قليل، جثمان الفنان مصطفى فهمي إلى مقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر لتوديعه إلى مثواه الأخير، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحيله عن عالمنا فجر اليوم متأثرا بأزمة صحية مزمنة نتيجة تأثره بورم في المخ أسفر عن رحيله.

وشيعت جنازة مصطفى فهمي، من مسجد النيل في منطقة الدقي، وذلك بحضور شقيقه الفنان حسين فهمي الذي سيطرت عليه علامات الحزن، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، الفنان خالد النبوي، والمخرج عمرو عرفه، والعديد من النجوم.

جنازة مصطفى فهمي

وفاة مصطفى فهمي

وتوفي الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

الفنان مصطفى فهمي

بدأ مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية»، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها كان «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

وكان من أبرز أعماله في السينما: أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.

ومن أبرز أعماله الدرامية كان: الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطىء أحيانا، قسمتي ونصيبي، نكدب لو قلنا ما بنحبش، مأمون وشركاه، مليكة، بابلو، قضية معالي الوزيرة

اقرأ أيضاً
أسباب تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى فهمي قبل رحيله

حياة الفنان مصطفى فهمي السينمائية.. محطات في مشوار نجم الشاشة خلال 50 عاما

مصطفى فهمي يطلب من شقيقه حسين إطلاق النار عليه.. لهذا السبب

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق