مشاهير العرب - «بيعاملني كطفلة».. بشرى تثير الجدل حول خلافها مع زوجها خالد حميدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر عن حدوث خلاف بين الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة في مهرجان الجونة، وذلك بعد 3 شهور فقط من زواجهم، ولكن سرعان ما نفت بشرى هذا الخبر.

خلاف بين بشرى وزوجها في مهرجان الجونة

وأوضحت الفنانة بشرى في تصريحات تلفزيونية أن خلافها مع زوجها خالد حميدة، بسبب عدم تناولها وجبة الإفطار قائلة: «إنه بيعاملني زي الطفلة علشان مفطرتش، مرضتش أفطر معاه، ولذلك وقفني وفضلنا نشد مع بعض».

سبب خلاف الفنانة بشرى وخالد حميدة في الجونة

وأضافت بشرى أن: «زوجها، كان عايز يأخذها على المطعم، وهي كانت ترغب في الذهاب لحضور ندوة محمد دياب، فأحد الأشخاص شاهد هذا، وكتب أننا بنتخانق»، معلقة: «ميعرفش أن الخناق على الأكل».

شائعة انفصال بشرى وزوجها خالد حميدة

وفي سياق متصل، انتشرت شائعة انفصال بشرى وخالد حميدة، بعد مرور 4 أيام على زواجهم، وعلقت الفنانة على هذه الأخبار قائلة: «مروج شائعة الانفصالها فاضي الذي لا يملك أي عمل يقوم به، إذ يصب اهتمامه على إطلاق شائعات على أشخاص وهم في عز فرحتهم».

وأكدت بشرى أنها ستلجأ إلى المعاملة بالمثل قائلة: «اللي هيضايقني بعد كدا هضايقه، وهتبقي المعاملة بالمثل وزي ما بتتسلوا بيا هتسلي بيكم، وناس كتير هتزعل».

زواج بشرى وخالد حميدة

يذكر أن الفنانة بشرى، احتفلت بزواجها من رجل الأعمال خالد حميدة يوم 31 يوليو 2024 الماضي في حفل عائلي بمنطقة الساحل الشمالي.

3 زيجات لـ الفنانة بشرى

ويعد زواج بشرى من رجل الأعمال خالد حميدة، هي الزيجة الثالثة، حيث تزوجت من رجل خارج الوسط الفني في بداية مشوارها الفني، وانفصلت بعد فترة، ثم تزوجت من رجل الأعمال سالم هيكل، ولم تستمر تلك الزيجة سوى 3 سنوات فقط، ثم انفصلت، لكن أكدت بشرى أنها على علاقة جيدة بسالم هيكل، ومازالت صداقتهما مستمرة حتى الآن.