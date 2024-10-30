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مشاهير العرب - من هي فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي الأخيرة؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - من هي فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي الأخيرة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من هي فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي الأخيرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - تفاجأ الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنان مصطفى فهمي، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 82 عاما، وتساءل الكثير من جمهوره ومحبيه، عمن تكون هي زوجته الأخيرة.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك أهم المعلومات عن زوجة الفنان مصطفى فهمي الأخيرة، الإعلامية فاتن موسى.

فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

فاتن موسى، إعلامية لبنانية، ولدت بلبنان في 26 أغسطس 1962، وكانت بداياتها كصحفية ثم معدة برامج، وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم"، وشاركت في العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية.

فاتن موسى ومصطفى فهمي

تزوجت الفنان مصطفى فهمي، عام 2015، والتي تعتبر الزوجة الثالثة، واستمرت في حياته لمدة 6 سنوات، وانفصل عنها بعد مشكلة كبيرة كانت حديث على مواقع التواصل الاجتماعي حتى عام 2021.

وكان مصطفى فهمي، اعترف بعد انهاء قصة زواجه الأخيرة مع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بأنه لن يكرر تجربة الزواج مرة أخرى، وبقي مصطفى فهمي أعزبًا منذ عام 2015 حتى وفاته.

مصطفى فهمي وفاتن موسى

موعد ومكان جنازة مصطفى فهمي

ومن المقرر أن تشيع جنازة مصطفى فهمي، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد النيل بالدقي، والدفن بمقابر العائلة في السادس من أكتوبر.

مرض الفنان مصطفى فهمي

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى فهمي تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي خضع على إثرها لجراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم، ليعاود يداهمه المرض مرة أخرى أمس وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمهندسين وأجرى بعض الفحوصات الطبية وعاد إلى المنزل إلا أنه بعد ساعات قليلة شعر بالتعب مجددا وطالبت أسرته بسرعة إرسال الإسعاف ولكن فارق الحياة قبل وصولها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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