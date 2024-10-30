مدحت صالح يعقد جلسات عمل مكثفة لتسجيل أغانيه الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - يواصل الفنان مدحت صالح العمل على تجهيز عدد من الأغاني والتي من المفترض طرحها على فترات متقاربة بشكل منفرد، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته “بالمختصر المفيد”.

أغاني مدحت صالح الجديدة

ويعقد مدحت صالح جلسات عمل في منزله والأستوديو من أجل تجهيز وتسجيل أغانيه الجديدة مع عدد من صناع الأغاني ومنهم الشاعر إبراهيم جاد، وغيره من الملحنين والموزعين الموسيقيين.

ومن ناحية أخرى، طرح مدحت صالح في شهر أغسطس الماضي، ألبوم بالمختصر المفيد علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

ألبوم مدحت صالح الجديد بالمختصر المفيد

وضم ألبوم الفنان مدحت صالح الجديد 11 أغنية كالآتي: “كذا ميزة، الجمال حتته، أرض أرض، عقبالي، العصفورة، في الجمال شهادات، وإيه تاني، السهرة حلوة، خدها قاعدة، فكك قضيها، بالمختصر المفيد”.

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