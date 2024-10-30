بيلبورد تكشف عن قائمة فناني الكيبوب المتقدمين لجوائز Grammy - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - كشف موقع بيلبورد عن قائمة فنانين الكيبوب الذين تقدموا بشكل رسمي للجوائز التي تعد الأعرق والأكبر بالموسيقي الـ GRAMMY بشكل رسمي.

وتضمنت القائمة العديد من نجوم البوب ​​​​مثل أريانا غراندي وبيلي إيليش إلى مغني الراب مثل كيندريك لامار وميجان ذي ستاليون، والذين من المقرر أن تطرح أسمائهم في الاقتراع لعرض عام 2025، والذي سيُذاع مباشرة في 2 فبراير، وسيتم الإعلان عن الترشيحات في 8 نوفمبر، ليكون التصويت النهائي من 12 ديسمبر إلى 3 يناير.

فناني الكيبوب المترشحين لجوائز الجرامي

تقدم عدد كبير من فرق وفناني الكيبوب لجوائز الجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أو شركاتهم، ولكن كشفت مجلة بيلبورد أن 4 فنانين فقط هم من تقدموا بطلب رسمي ليكونوا بمحل أعتبار اللجنة وقت اختيار الترشيحات، وهم كالآتي:

ليسا

تقدمت نجمة البوب وعضوة فرقة BlackPink ليسا للترشح في 6 فئات بجوائز الجرامي، وهم:

أفضل تسجيل لهذا العام — "New Woman" بمشاركة روزاليا

أفضل أغنية لهذا العام — "New Woman" بمشاركة روزاليا

أفضل فنان جديد

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب ​​— "Rockstar"

أفضل أداء ثنائي/مجموعة لموسيقى البوب ​​— "New Woman" بمشاركة روزاليا

أفضل فيديو موسيقي — "New Woman" بمشاركة روزاليا

RM

بينما قدم قائد فرقة BTS للترشح في 7 فئات مختلفة، وتكون كالآتي:

ألبوم العام — Right Place, Wrong Person

تسجيل العام — "Lost!"

أغنية العام — "Lost!"

أفضل أداء راب لحني — "Lost!"

أفضل أغنية راب — "Lost!"

أفضل ألبوم راب — Right Place, Wrong Person

أفضل فيديو موسيقي — "Lost!"

جونجكوك

بينما رآي أصغر أعضاء فرقة BTS والذي يعرف حاليًا بـ “نجم البوب الجديد” جونجكوك أن البومه الأول والوحيد Golden يستحق لـ 7 ترشيحات بـ 7 فئات مختلفة.

ألبوم العام — Golden

تسجيل العام — "Standing Next to You"

أغنية العام* — "Standing Next to You"

أفضل أداء منفرد بوب — "Standing Next to You"

أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب — "3D" مع جاك هارلو

أفضل ألبوم غنائي بوب — Golden

أفضل فيديو موسيقي — "Standing Next to You"

وتذهب الترشيحات إلى مؤلفي الأغاني، وليس جونجكوك نفسه في بعض الفئات.

Stray Kids

وكانت Stray Kids هي الفرقة الوحيدة التي تقدمت لجوائز الجرامي هذا العام، كذلك في 6 فئات مختلفة متضمنة مرتين بأغنية العامة

ألبوم العام — ATE

تسجيل العام — "Chk Chk Boom"

أغنية العام — "Chk Chk Boom"

أغنية العام — "Lalalala"

أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب — "Chk Chk Boom"

أفضل ألبوم بوب غنائي — ATE

أفضل فيديو موسيقي — "Chk Chk Boom"

الجدير بالذكر أن فرقة BTS هي الفنان الكوري الوحيد فى التاريخ التي حظت بترشح فى جوائز الجرامي، وذلك لعامين 2020 و2022، ولكن لم يكلل أيًا منهم بالفوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.