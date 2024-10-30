مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

موعد ومكان جنازة مصطفى فهمي

ومن المقرر أن تشيع جنازة مصطفى فهمي، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد النيل بالدقي، والدفن بمقابر العائلة في السادس من أكتوبر.

مرض الفنان مصطفى فهمي

والجدير بالذكر أن الفنان مصطفى فهمي تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي خضع على إثرها لجراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم، ليعاود يداهمه المرض مرة أخرى أمس وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمهندسين وأجرى بعض الفحوصات الطبية وعاد إلى المنزل إلا أنه بعد ساعات قليلة شعر بالتعب مجددا وطالبت أسرته بسرعة إرسال الإسعاف ولكن فارق الحياة قبل وصولها.

آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي «فيلم هل الكهف»ـ الذي عُرض مؤخرًا في السينما، وشارك في بطولته كلًا من «خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، وأحمد عيد» والعمل من إخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر.