مشاهير العرب - تزوج 3 مرات وقضى عليه السرطان.. أسرار في حياة مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - مصطفى فهمي .. رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية بعد معاناته من مرض السرطان خلال الفترة الماضية.

نشأة الفنان مصطفى فهمي

وُلِد مصطفى فهمي في 7 أغسطس 1942 في مدينة القاهرة، لأسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية، مارست العمل السياسي، حيث والده محمود باشا فهمي سكرتيراً مجلس الشورى و جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

بداية الفنان مصطفى فهمي

درس دنجوان الفن في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على درجة البكالوريوس من معهد السينما العالي قسم تصوير، بدأ مشواره الفني عن طريق الصدفة حيث عمل كمساعد تصوير في «أميرة حبي أنا» عام 1974مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدئ منين الحكاية»، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها كان «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

وكان آخر أعمال أحدث أعمال الفنان مصطفى فهمي هو مشاركته في بطولة فيلم «السرب» الذي عُرض مؤخرًا بالسينمات، ولقب بالعديد من الألقاب خلال مشواره الفني «فنان الألف وجه» و«ملك الدراما العربية» لقدرته الاستثنائية على تقمص مختلف الأدوار ببراعة وإتقان و «دنجوان الفن» و«برنس الشاشة» و«النجم الأنيق».

أبرز أعمال الفنان مصطفى فهمي

وكان من أبرز أعمال الفنان مصطفى فهمي في السينما كان أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.

ومن أبرز أعماله الدرامية: الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطئ أحيانا، قسمتي ونصيبي، نكذب لو قلنا ما بنحبش، مأمون وشركاه، مليكة، بابلو، قضية معالي الوزيرة

زيجات الفنان مصطفى فهمي

تزوج الفنان مصطفى فهمي من امرأة إيطالية، وله منها ابن وبنت «عمر ودينا»، ثم تزوج من الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي عام 2007 وحدث طلاقهما الثالث في 2012، وفي عام 2015 تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ثم أُعلن طلاقهما في عام 2021.

آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي

يذكر أن آخر أعمال فهمي فيلم «أهل الكهف»، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة

وفاة الفنان مصطفى فهمي

رحل الفنان مصطفى فهمي اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية عقب إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ أجراها في أغسطس الماضي.