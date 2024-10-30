مشاهير العرب - ميرفت أمين ناعية مصطفى فهمي: رحل النجم الأنيق (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:59 صباحاً - نعت الفنانة ميرفت أمين الفنان مصطفى فهمي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع السرطان، عن عمر يناهز 82 عاما.

وشاركت ميرفت أمين صوار للراحل مصطفى فهمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «رحل النجم الأنيق الفنان مصطفي فهمي، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة».

الفنان مصطفى فهمي

مصطفى فهمي، بدأ مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية»، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها كان «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

وكان من أبرز أعماله في السينما: أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.

ومن أبرز أعماله الدرامية كان: الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطىء أحيانا، قسمتي ونصيبي، نكدب لو قلنا ما بنحبش، مأمون وشركاه، مليكة، بابلو، قضية معالي الوزيرة