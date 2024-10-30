مشاهير العرب - الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان مصطفى فهمى، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، تاركًا أعمالًا فنية مميزة قدمها للسينما والدراما المصرية والعربية.

وتتقدم الشركة والعاملون فى قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الفنان مصطفى فهمي

بدأ مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية»، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها كان «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

وكان من أبرز أعماله في السينما: أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.

ومن أبرز أعماله الدرامية كان: الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطىء أحيانا، قسمتي ونصيبي، نكدب لو قلنا ما بنحبش، مأمون وشركاه، مليكة، بابلو، قضية معالي الوزيرة