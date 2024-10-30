مشاهير العرب - ترك إرثا فنيا مميزا.. «القاهرة السينمائي» ينعى الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - نعى مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان لها: تنعى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ببالغ الحزن والأسى رحيل النجم الكبير مصطفى فهمي شقيق النجم حسين فهمي، بعد رحلة طويلة من الإبداع الفني، تاركا إرثا فنيًا مميزًا سيبقى في تاريخ الفن، بأعمال أَثرت شاشة السينما والتليفزيون على مدار أكثر من نصف قرن، بدأت منذ السبعينات بفيلم أين عقلي، وتوجت بآخر الأعمال بمشاركته بفيلمي السرب وأهل الكهف.

وبدأ الفنان مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974، ليقدم بعدها العديد من الأعمال السينمائية الثرية التي حققت نجاحًا جماهيريا ونقديا كبيرا، وشكلت مكانة خاصة منها: وجها لوجه، لمن تشرق الشمس، الحب في غرفة الإنعاش، موعد مع القدر، نبتدي منين الحكاية، قمر الزمان، هكذا الأيام، عذراء ولكن، كلهم في النار، قصر في الهواء، بنت غير كل البنات، امرأة قتلها الحب، امرأة في دمي، الندم، المليونيرة النشالة، الشباك، البنت اللي قالت لا، احترس نحن المجانين، ابتسامة واحدة تكفي، الملاعين، سأعود بلا دموع، الفقراء أولادي، العاشقة، الرحمة يا ناس، رحلة الشقاء والحب، آدم يعود للجنة، دعوة للزواج، أيوب، الخادمة، أيام في الحلال، الحب في غرفة الإنعاش، موعد مع القدر، الأوهام، ابتسامة في نهر الدموع، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، خادمة ولكن، نوبة حراسة، لوردة الحمرا، لحظات حب، عمليات خاصة.

كما أثرى شاشة الدراما ببطولة الكثير من المسلسلات الناجحة التي التف حولها الجمهور ومنها: القضبان، إني خائفة، أيام العذاب، الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، سر الغريبة، الرحلة 83، ويبقى الحب دائما، زائر الليل، دعوة للحب، حلم الليل والنهار، برديس، الحب وأشياء أخرى، وشائت الأقدار، الضابط والمجرم، وعاد النهار، نار ودخان، مكان في القلب، ربيع في العاصفة، الشراع المكسور، وتدور الدوائر، لؤلؤ وأصداف، بعد العاصفة، أبيض وأسود، الغفران، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الوديعة، ليالي الغربة، الصياد والأفعى، حارة المحروسة، بريق في السحاب، الحفار.