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المتحدة تنعى الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

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المتحدة تنعى الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

المتحدة تنعى الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - نعت الشركة المتحدة الفنان مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا أعمالًا فنية مميزة قدمها للسينما والدراما المصرية والعربية.

وتقدمت الشركة المتحدة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأنَّ يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الفنان مصطفى فهمى، مر بمرحلة صعبة فى اللحظات الأخيرة من حياته بسبب مرضه بورم فى المخ وخضع إلى جراحة عاجلة فى إحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد شعوره بصداع شديد وبعدها تعرض إلى جلطة دماغية فى فرنسا وتم علاجها بتدخل جراحي أيضًا وسرعان ما تعرض مجددًا إلى جلطة دماغية فى القاهرة للمرة الثانية وخضع إلى عملية جراحية بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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