مهرجان الجونة السينمائي ينعى الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - نعى مهرجان الجونة السينمائي منذ قليل، الفنان الكبير الراحل مصطفى فهمي والذي وافته المنية مع الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء.

وجاء في نعي المهرجان: “بقلوب مليئة بالحزن، ينعي مهرجان الجونة السينمائي الفنان الكبير مصطفى فهمي الذي وافته المنية صباح اليوم.. ونقدم التعازي للأهل والأصدقاء”.

مهرجان الجونة السينمائي

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلمًا روائيًّا وتَسجيليًّا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء.

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