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مشاهير العرب - أسباب تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى فهمي قبل رحيله - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أسباب تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى فهمي قبل رحيله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أسباب تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى فهمي قبل رحيله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:22 صباحاً - مصطفى فهمي.. تصدر اسم الفنان مصطفى فهمي محركات البحث في جوجل، بعد الإعلان عن خبر وفاته مساء أمس الثلاثاء، مما تسبب في حالة من الحزن والصدمة داخل الوسط الفني.

أسباب تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى فهمي

يتساءل الكثير من الجمهور عن أسباب تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى فهمي قبل رحيله، وأوضحت مصادر مقربة من الفنان أن تم نقله إلى المستشفى، وذلك بعد أزمة صحية حرجة.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

أزمة صحية حرجة تسببت في وفاة مصطفى فهمي

وقالت المصادر في تصريحات صحفية سابقة، إن الأطباء قرروا نقل مصطفى فهمي للمنزل بعد الاطمئنان على حالته عقب إجراء الفحوصات، ولكن بعد ساعات قليلة شعر بالتعب مرة أخرى، وطالبت أسرته الإسعاف، ولكن فارق الحياة قبل وصولها.

الفنان مصطفى فهمي

وفاة الفنان مصطفى فهمي

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي، تُوفي عن عمر يناهز 82 عام أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

موعد ومكان جنازة مصطفى فهمي

ولم يتم الإعلان عن موعد ومكان جنازة الفنان مصطفى فهمي حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم دفنه فى مسقط رأسه بمدينة حلوان.

وينتظر جثمان مصطفى فهمي عودة شقيقه حسين فهمي من الجونة، وسوف تصدر نقابة المهن التمثيلية بيان رسمي عن الترتيبات، التي تقررها عائلة الفنان الراحل وأصدقائه في الوسط الفني.

الفنان مصطفى فهمي

آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي

وفي سياق أخر، كانت آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي في السينما فيلم «السرب»، وشارك أيضاً في فيلم «أهل الكهف».

بداية أعمال الفنان مصطفى فهمي

وشارك مصطفى فهمي في بطولة «أين عقلي» عام 1976، وكانت هذه بداية مسيرته الفنية ثم توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية عديدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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