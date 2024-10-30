مشاهير العرب - بعد رحيله.. قصة مصطفى فهمي مع عاطف سالم وبداية دخوله عالم الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:22 صباحاً - مصطفى فهمي.. رحل عن عالمنا منذ قليل صاحب الطلة الشابة والنشاط الدائم الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز الـ 82 عاما، تاركًا خلفه إرثًا من الأعمال الفنية اللامعة، وبصمة لا تُنسى في عالم السينما المصرية.

الفنان حسين فهمي

- ولد مصطفى فهمي في7 أغسطس 1942.

- هو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

- درس مصطفى في المعهد العالي للسينما، وحصل على بكالوريوس قسم تصوير.

- يرجع منشأه إلى أسرة ارستقراطية عملت بالسياسة.

- فكان والد الفنان مصطفى فهمي، هو محمود باشا فهمي كان سكرتيرا لمجلس الشورى.

- وكان جده محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى.

- وجدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.

- تزوج الفنان مصطفى فهمي ثلاث مرات، زيجته الأولى من إيطالية أنجبت له ولد اسمه عمر وفتاة تدعى دينا.

- و تزوج من الثانية في عام 2007 وهي الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي، وانفصلا بعد 5 سنوات فقط.

- وبعد انفصاله بثلاث سنوات، تزوج بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وانفصلا بعد 6 سنوات.

- شارك كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974.

- بدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة فيلم «أين عقلي» نفس العام.

- تزوج الفنان مصطفى فهمي ثلاث مرات، زيجته الأولى من إيطالية أنجبت له ولد اسمه عمر وفتاة تدعى دينا.

- وتزوج من الثانية في عام 2007 وهي الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي، وانفصلا بعد 5 سنوات فقط.

- وبعد انفصاله بثلاث سنوات، تزوج بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وانفصلا بعد 6 سنوات.

قصة مصطفى فهمي مع عاطف سالم وبداية دخوله عالم الفن

بدأ مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974، تحت إشراف مدير التصوير عبد الحليم نصر، بالإضافة إلى تصويره فيلم «النداهة، والجنس الناعم، والكداب مع صلاح أبو سيف».

ثم انتقل إلى مجال التمثيل صدفة عن طريق المخرج عاطف سالم، الذي طلب منه الوقوف أمام الكاميرا ليتألق في أول أدواره بفيلم «أين عقلي»، ليبدأ بعدها مشوارًا فنيًا حافل بالأعمال الفنية الناجحة.

مرض الفنان مصطفى فهمي

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي خضع على إثرها لجراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم، ليعاود يداهمه المرض مرة أخرى أمس وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالمهندسين وأجرى بعض الفحوصات الطبية وعاد إلى المنزل إلا أنه بعد ساعات قليلة شعر بالتعب مجددا وطالبت أسرته بسرعة إرسال الإسعاف ولكن فارق الحياة قبل وصولها.

آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي «فيلم هل الكهف»ـ الذي عُرض مؤخرًا في السينما، وشارك في بطولته كلًا من «خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، وأحمد عيد» والعمل من إخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر.