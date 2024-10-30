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مفاجأة، جيك جيلنهال لن يظهر في الموسم الثاني من Presumed Innocent - أخبار كلمتك

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مفاجأة، جيك جيلنهال لن يظهر في الموسم الثاني من Presumed Innocent - أخبار كلمتك

مفاجأة، جيك جيلنهال لن يظهر في الموسم الثاني من Presumed Innocent - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - +Apple TV، فاجأت منصة آبل مشاهديها، بإعلانها أن الممثل الشهير جيك جلينهال، لن يتواجد في الموسم الثاني، من مسلسلها الناجح PRESUMED INNOCENT.

وأوضحت آبل أن قصة الموسم الثاني من مسلسل،PRESUMED INNOCENT، ستكون مقتبسة من كتاب جديد، يدور حول محامية تستلم قضيتها الأولى، بينما يعمل زوجها كمدعي عام في القضية،وتبدأ من هنا الأحداث، ولذلك فأن البطلل الجديد للمسلسل سيكون أنثي وليس رجلا.

آبل تجدد مسلسل Presumed Innocent لموسم ثان

واعلنت منصة آبل رسميا، عن تجديد، مسلسل  Presumed Innocent، لموسم ثان، وذلك بعد عرض آخر حلقات الموسم الأول، منذ ساعات قليلة، وتحقيقها مشاهدات عالية عبر المنصة.

واحتل الموسم الأول، من مسلسل Presumed Innocent، المركز الأول، عبر منصة آبل، باعتباره العمل الأكثر مشاهدة، خلال الأسابيع الماضية.

A shot of the courtroom from Presumed Innocent. Text on screen says

وطرحت مؤخرا منصة البث الرقمي آبل، حلقات مسلسل  النجم "جيك جيلنهال"، الذي يحمل  اسم Presumed Innocent، حصريا عبر منصتها.

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ويتتبع مسلسل  Presumed Innocent، حياة مدعٍ عام يُدعى روستي سابيتش، الذي يجد نفسه فجأة متهمًا، بجريمة قتل زميلته في العمل، والتي كانت على علاقة به سابقًا.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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