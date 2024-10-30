مشاهير العرب - بعد وفاته.. أبرز المحطات الفنية والشخصية في حياة مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:04 صباحاً - سادت حالة من الصدمة والحزن الوسط الفني، في أعقاب انتشار خبر وفاة الفنان مصطفى فهمي صباح اليوم، الذي ترك بصمة لا تمحى في تاريخ السينما والتليفزيون المصري، والذي يعد رحيله خسارة كبيرة للفن والجمهور.

أبرز المحطات الفنية والشخصية في حياة مصطفى فهمي

وُلِد مصطفى فهمي في 7 أغسطس 1942 في مدينة القاهرة، لأسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية، مارست العمل السياسي.

كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

التحق بالمعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير.

بداية مشواره الفني

بدأ مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية»، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتليفزيون والتي من أبرزها كان «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

أبرز أعماله الفنية

في السينما كان أين عقلي، المليونيرة النشالة، البنت اللي قالت لا، الحب في غرفة الإنعاش، لصوص خمس نجوم، الوردة الحمراء، السرب، موعد مع القدر.

ومن أبرز أعماله الدرامية كان: الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، زائر الليل، الضابط والمجرم، نار ودخان، أبيض وأسود، بنت سيادة الوزير، امرأة وثلاثة وجوه، الصياد والأفعى، القلب يخطىء أحيانا، قسمتي ونصيبي، نكدب لو قلنا ما بنحبش، مأمون وشركاه، مليكة، بابلو، قضية معالي الوزيرة

زيجات مصطفى فهمي

تزوج من امرأة إيطالية، وله منها ابن وبنت، ثم تزوج من الممثلة رانيا فريد شوقي منذ العام 2007 وحتى طلاقهما الثالث في 2012، أما عن آخر زيجاته فكان من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015 ولكنهما أعلنا طلاقهما عام 2021.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية عقب إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ.