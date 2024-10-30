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انفصال الممثل تشانينج تاتوم عن خطيبته زوي كرافيتز - أخبار كلمتك

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انفصال الممثل تشانينج تاتوم عن خطيبته زوي كرافيتز - أخبار كلمتك

انفصال الممثل تشانينج تاتوم عن خطيبته زوي كرافيتز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:14 صباحاً - تشانينج تاتوم ، كشفت مجلة PEOPLE، في تقرير جديد لها، عن انفصال الممثل تشانينج تاتوم عن خطيبته زوي كرافيتز، بعد علاقة استمرت 3 سنوات.

 

تفاصيل إلغاء خطبة تشانينج تاتوم وزوي كرافيتز

وأكدت مصادر متعددة لمجلة بيبول، أن الممثل تشانينج تاتوم، وزوي كرافيتز ألغيا خطوبتهما، فيما لم يستجب ممثلو النجمين لطلبات التعليق من المجلة.

يذكر أن الثنائي تعرفا علي بعض،  بعد العمل معًا في أول فيلم من إخراج كرافيتز بعنوان Blink Twice، والذي شارك فيه تاتوم، وتمت خطوبتهما قبل عام، فيما استمرت علاقتهم العاطفية ٣ سنوات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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