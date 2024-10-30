حوار مع تامر محسن وعرض فيلم الفستان الأبيض، فعاليات اليوم بمهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:57 صباحاً - يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري، وضمن فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والورش والندوات.

فعاليات اليوم الأربعاء بمهرجان الجونة السينمائي

مسرح سيني جونة

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

حوار مع جوانا حاجي توما وخليل جريج

يدير الحوار: جون ميشيل فرودون

1:00 - 2:30 مساءً

توجيه الممثلين مع تامر محسن

يدير الحوار: صدقي صخر

3:00 - 4:30 مساءً

التقاء عالمين: كيف يمكن لعالم الشركات أن يساهم في الفن والثقافة؟

المتحدثون: محمد عامر، محمد أبو غالي، ياسر شاكر

يدير الجلسة: عمرو منسي

حجرة المنتدى

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

ترميم الأفلام: رؤية جديدة

المتحدثون: ماتيلد روكسيل، خيري بشارة، ستيفاني شولت، تامر السعيد، بياتريس دي باستر، نوريا سانز جاليجو، ماريان خوري

يدير الجلسة: أحمد نبيل

3:00 - 4:00 مساءً

إتقان الأدوار: استراتيجيات للممثلين للفوز بأفضل الفرص المتاحة

حجرة الورش

10:00 صباحًا- 12:30 مساءً

نطاق أوسع:أفضل الممارسات للتلفزيون والأفلام على منصة ميتا يدير الورشة: فريق ميتا

جلسة مغلقة

2:00 - 4:00 مساءً

تجارب أداء الممثلين: استكشف المشهد الأمريكي والأوروبي مع ڤيني شيرچيل

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم

مركز الجونة

للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 100 د

الفستان الأبيض

9:15 مساءً | 166 د

بذرة التين المقدس

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

2:00 مساءً | 94 د

الصراع لأجل لايكيبيا

4:30 مساءً | 133 د

قشر البندق

7:15 مساءً | 134 د

إبريل

10:00 مساءً | 107 د

الحجرة المجاورة

سي سينما 1

2:00 مساءً | 74 د

برنامج الأفلام القصيرة 3

4:30 مساءً | 118 د

الفتيات يبقين فتيات

7:15 مساءً | 97 د

النَفَس الأخير

10:00 مساءً | 85 د

موت بلا رحمة

سي سينما 2

12:00 مساءً | 71 د

برنامج الأفلام القصيرة 2

4:00 مساءً | 89 د

سيلَما

6:45 مساءً | 84 د

نوع جديد

من البرِّيَّة

9:15 مساءً | 91 د

مشقلب

سي سينما 3

2:00 مساءً | 102 د

الجميع يحب تودا

4:15 مساءً | 95 د

مَن لا أفارقه

6:30 مساءً | 130 د

معجزة تحوُّل الطبقة العاملة إلى أجانب

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 85 د

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