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رفعت وعبد الباسط والفشني أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:36 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الفرقان  30ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وماتيسرمن سورة هود 15 ق.


51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عزت السيد راشد وما تيسر من سورة ص 15ق.


44: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز حربى وما تيسر من سورة آل عمران  30 ق.


57: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عواد على سليمان وماتيسر من سورة الواقعة 30ق.


37: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  حمدى الزامل وما تيسر من سورة يس   15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 15:51، ومصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمى من سورة الحج   26ق

18:14 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالوارث عبدالعزيز الامام   وما تيسر من سورة القصص 30 ق.


18:48 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النساء 15 ق.


19:08 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة المائدة  15 ق.


19:33( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وماتيسرمن سورتى التحريم والملك  30 ق.


20:18 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمود على البنا  وما تيسر من سور النبأ/ النازعات/ القدر/ النصر 30 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسرمن سور الفتح/ القمر / الرحمن / البينة/ قريش  42 ق.


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد الليثى  وماتيسرمن سورة يوسف 44 ق.


01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد غازى وماتيسرمن سورة غافر  15ق.


02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى العطار وماتيسرمن سورة الرعد  15ق.


04:16(بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسرمن سورالفجر/ البلد/ الشمس/ الضحى  30 ق.
 


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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