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حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى - أخبار كلمتك

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حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى - أخبار كلمتك

حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:45 صباحاً - غادر الفنان حسين فهمي مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بعد خبر رحيل شقيقه الفنان مصطفى فهمي، كي يقوم بتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

 

ولم تحدد أسرة الفنان مصطفى فهمي حتى الآن موعد الجنازة ولا مكان العزاء، ومن المحتمل أن يتم تحديدها بعد وصول الفنان حسين فهمي من الغردقة.


ورحل مصطفى فهمي عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا، وكان قد أجرى  فهمي العملية الجراحية بدون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته، وذلك حتى لا يتعرض لمضايقات، ومن المقرر أن يجري بعض الفحوصات بعد شهر من الآن كي يتم الاطمئنان على نسبة نجاح العملية.

آخر أعمال مصطفى فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كان مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

 

ومن آخر أعماله أيضًا فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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