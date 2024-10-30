مشاهير العرب - الفنان مصطفى فهمي.. 97 مسلسلا في رحلة درامية ممتدة من 1974 إلى 2022 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:34 صباحاً - توفي الفنان مصطفى فهمي، أحد رموز الدراما المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 82 عامًا، تاركًا إرثًا غنيًا من الأعمال التلفزيونية التي امتدت عبر خمسين عامًا، وذلك منذ ظهوره الأول في سبعينيات القرن الماضي، أصبح مصطفى فهمي رمزًا من رموز الشاشة الصغيرة، وقدم عبرها أدوارًا تميزت بالتنوع والعمق، وجسد شخصيات «اجتماعية، دينية، وعاطفية».

أبرز المحطات في أعمال الفنان مصطفى فهمي الدرامية

وتنشر كلمتك رحلة الفنان مصطفى فهمي الدرامية الذي قدم خلالها 97 مسلسلًا خلال الفترة من عام 1974م حتى عام 2022.

مسلسلات الفنان مصطفى فهمي في السبعينيات

- القضبان (1974).

- إني خائفة (1978).

- أيام العذاب (1979).

- الرجل الذي أحبه (1979).

مسلسلات الفنان مصطفى فهمي في الثمانينات

- دموع في عيون وقحة (1980).

- الفندق (1980).

- محمد رسول الله - الجزء الثاني (1981).

- الثأر قبل الحب أحيانا (1981).

- سر الغريبة (1982).

- الرحلة 83 (1983).

- ويبقى الحب دائما (1984).

- زائر الليل (1984).

- دعوة للحب (1984).

- حلم الليل والنهار (1985).

- برديس (1985).

- الحب وأشياء أخرى (1986).

- وشاءت الأقدار (1987).

- الضابط والمجرم (1987).

- وعاد النهار (1988).

- نار ودخان (1988).

- مكان في القلب (1988).

- ربيع في العاصفة (1988).

- الشراع المكسور (1988).

- وتدور الدوائر (1989).

- محاكمة الجيل (1989).

- لؤلؤ وأصداف (1989).

- دعوة للحياة (1989).

- بعد العاصفة (1989).

- أبيض وأسود (1989).

مسلسلات الفنان مصطفى فهمي في التسعينيات

- ضحى (1990).

- اللاعبون بالنار (1990).

- الغفران (1990).

- اقرأ (1990).

- وكان لقاء (1992).

- ماما نور (1992).

- بنت سيادة الوزير (1992).

- امرأة وثلاثة وجوه (1992).

- الوديعة (1992).

- ليالي الغربة (1993).

- باب النجار (1995).

- الصياد والأفعى (1995).

- وسادسهم الزمن (1996).

- نقوش من ذهب ونحاس (1996).

- حارة المحروسة (1996).

- بريق في السحاب (1996).

- الحفار (1996).

- طريق السراب (1997).

- حياة الجوهري (1997).

- أسرار خاصة (1997).

- بنات سعاد هانم (1998).

- بريق منتصف الليل (1998).

- القلب يخطئ أحيانا (1998).

- وبعد الظلام تشرق الشمس (1999).

- ليلة القتل الأبيض (1999).

- كارت دعوة (1999).

- دمعة على خد الزمن (1999).

- حلم العمر كله (1999).

أعمال الفنان مصطفى فهمي منذ عام 2000 حتى 2010

- همسات (2000).

- البحث عن السعادة (2000).

- همسات في العاصمة (2001).

- ليه يا دنيا ليه (2001).

- قسمتي ونصيبي (2001).

- البيضاء (2001).

- يحيا العدل (2002).

- آلو رابع مرة (2002).

- رحلة العمر (2003).

- اختطاف (2003).

- مشوار امرأة (2004).

- زهرة الياسمين (2004).

- أحلام البنات (2004).

- سوق الزلط (2005).

- قلوب تائهة (2006).

- حبيب الروح (2006).

- قصة الأمس (2008).

- جدار القلب (2008).

- دموع في نهر الحب (2009).

- الوديعة والذئاب (2009).

- الدنيا لونها بمبي (2009).

رحلة الفنان مصطفى فهمي الدرامية منذ عام 2011 حتى وفاته

- قضية معالي الوزيرة (2012).

- طيري يا طيارة (2012).

- نكدب لو قلنا ما بنحبش (2013).

- مملكة يوسف المغربي (2016).

- مدرسة الحب (2016).

- مأمون وشركاه (2016).

- حلاوة الدنيا (2017).

- مليكة (2018).

- الحرير المخملي (2021).

- بابلو (2022).