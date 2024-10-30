مشاهير العرب - حياة الفنان مصطفى فهمي السينمائية.. محطات في مشوار نجم الشاشة خلال 50 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:57 صباحاً - توفي الفنان مصطفى فهمي، بعد 50 عامًا من مشواره السينمائي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، بعد صراع مع المرض، ويعد من ألمع نجوم السينما في مصر والوطن العربي.

أبرز أعمال الفنان مصطفى فهمي السينمائية

وتقدم كلمتك تفاصيل حياة الفنان مصطفى فهمي السينمائية، الذي تميز بأداء أدوار متنوعة في الأفلام الرومانسية والاجتماعية، وساهم في أكثر من 50 عملًا سينمائيًا على مدار حياته المهنية، منذ بدايته في السبعينيات.

انطلاقة الفنان مصطفى فهمي السينمائية عام 1974م

بدأ مصطفى فهمي مشواره السينمائي في فيلم «أين عقلي».

4 أعمال سينمائية للفنان مصطفى فهمي خلال عام 1976م

وقدم الفنان مصطفى فهمي، في عام 1976 مجموعة من الأفلام التي رسخت مكانته في السينما، من أبرزها:

- وجها لوجه.

- نبتدي منين الحكاية.

- لمن تشرق الشمس.

- قمر الزمان.

السبعينيات.. عام تسليط الضوء على الفنان مصطفى فهمي وصناعة نجوميته

وواصل الفنان مصطفى فهمي مشواره في أفلام تركت بصمة لدى الجمهور، منها:

- هكذا الأيام (1977).

- عذراء ولكن (1977).

- امرأة في دمي (1978).

- المليونيرة النشالة (1978).

- البنت اللي قالت لا (1978).

5 أعمال سينمائية للفنان مصطفى فهمي في الثمانينات

كما شهدت الثمانينات تقديم الفنان مصطفى فهمي لأدوار عاطفية واجتماعية جاءت أبرزها:

- سأعود بلا دموع (1980).

- الفقراء أولادي (1980).

- رحلة الشقاء والحب (1982).

- دعوة للزواج (1983).

- أيوب (1983).

- "أيام في الحلال (1985).

- الحب في غرفة الإنعاش (1985).

أدوار اجتماعية وإنسانية للفنان مصطفى فهمي خلال 34 عاما

وشارك مصطفى فهمي في أفلام تُسلط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية، منذ عام 1990 حتى 2024 منها:

- لصوص خمس نجوم (1993).

- خادمة ولكن (1993).

- نوبة حراسة (1997).

- الوردة الحمراء (2000).

- اللحظات التي اختفت (2001).

- عمليات خاصة (2007).

- أهل الكهف (2024).

- السرب (2024).

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، فجر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا، شقيق الفنان الكبير حسين فهمي، الرئيس الحالي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.