راح زمن الشقاوة، رحيل مصطفى فهمي يبكي الشارع المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:56 صباحاً - سادت حالة من الحزن علي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة الفنان مصطفى فهمي شقيق الفنان حسين فهمي عن عمر ناهز 82 عاما بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وعلى الفور تذكر الجمهور جملة مصطفى فهمي لشقيقه “حسين” (راح فين زمن الشقاوة دا يا حسين) وذلك خلال ظهورهما معا في أحدي أعلانات شركات المحمول المعروفة منذ سنوات .

وانتشرت عشرات المنشورات التي تنعى مصطفى فهمي، حيث إن سيطرت حالة من الحزن على الشارع المصري عقب نبأ الوفاة، خاصة أن مصطفى فهمي لديه في رصيده الكثير من الأعمال الفنية البارزة.

أما عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مصطفى فهمي، أكد مقربون من الفنان، أن الأيام الأخيرة كانت حالته تتحسن للأفضل، ولكن منذ بداية أمس بدت عليه علامات التعب مرة أخرى.

وأكد أن الساعات الأخيرة في حياته شهدت تدهورًا كبيرًا في صحته، وكانت أسرته تريد نقله إلى المستشفى ولكن لم يسعفها الوقت، وصعدت روحه لخالقها.

وأجرى فهمي العملية الجراحية دون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته، وذلك حتى لا يتعرض لمضايقات، وكان من المقرر أن يجري بعض الفحوصات بعد شهر من الآن كي يتم الاطمئنان على نسبة نجاح العملية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كان مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن آخر أعماله أيضًا فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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