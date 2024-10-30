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مشاهير العرب - مصطفى فهمي.. رحيل نجم السينما الذي ظل ساطعا على الشاشة نصف قرن (بروفايل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مصطفى فهمي.. رحيل نجم السينما الذي ظل ساطعا على الشاشة نصف قرن (بروفايل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مصطفى فهمي.. رحيل نجم السينما الذي ظل ساطعا على الشاشة نصف قرن (بروفايل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:41 صباحاً - توفي الفنان مصطفى فهمي صباح الأربعاء، الموافق 30 أكتوبر 2024، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا، الفنان الراحل الذي وُلد في القاهرة عام 1942 في أسرة أرستقراطية وشق طريقه إلى عالم التمثيل ليصبح أحد الأسماء البارزة في السينما والتلفزيون المصريين، وكانت مسيرته الفنية زاخرة بالعديد من الأعمال التي أثرت الشاشة المصرية.

وتقدم كلمتك في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن حياة الفنان مصطفى فهمي الشخصية بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

نشأة الفنان مصطفى فهمي العائلية

وُلد مصطفى فهمي في عائلة ذات أصول شركسية، وكانت ذات تأثير سياسي في مصر، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي شغل منصب سكرتير المجلس.

الفنان مصطفى فهمي

علاقة الفنان مصطفى فهمي بشقيقه حسين فهمي

ويعد الفنان الراحل مصطفى فهمي الشقيق الأصغر للفنان الشهير حسين فهمي، وهو ما أضاف إلى مسيرته الفنية بُعدًا عائليًا خاصًا في الوسط الفني.

الزيجة الأولى للفنان مصطفى فهمي

وتزوج للمرة الأولى من سيدة إيطالية، وأنجب منها ابنًا وابنة، ولكنهما عادا إلى إيطاليا بعد الطلاق.

زواجه من الفنانة رانيا فريد شوقي

كما تزوج مصطفى فهمي، عام 2007، من الفنانة رانيا فريد شوقي، إلا أن هذا الزواج انتهى بالطلاق بعد خمس سنوات.

زواجه الثالث من الإعلامية فاتن موسى

وتزوج الفنان مصطفى فهمي، عام 2015، من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، ولكن زواجهما انتهى أيضًا بالطلاق عام 2021.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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