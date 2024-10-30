زيجات في حياة الفنان الراحل مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:40 صباحاً - عرف الفنان الراحل مصطفى فهمي بأدوار الجان، الفتى الوسيم الذي يكسب قلب الفتيات في غمضة عين، قدم العديد من الأدوار الرومانسية التي ميزته عن غيره من النجوم الشباب.

زوجات الفنان مصطفى فهمي

وتزوج مصطفي فهمي ثلاث مرات في حياته، المرة الأولى منهم كانت بسيدة إيطالية وأنجب منها أولاده عمر وديما، واستمرت هذه الزيجة ما يقرب من 4 أعوام.

والزوجة الثانية كانت من الفنانة رانيا فريد شوقي واستمر زواجه منها ما يقرب من 5 أعوام، وقالت رانيا فريد شوقى عن هذه الزيجة إنها نقطة سوداء في حياتها.

والزوجة الثالثة والأخيرة كانت من الإعلامية فاتن موسى والتي استمرت على ذمته ما يقرب من 6 سنوات، وانفصل عنها بمشكلة كبيرة كانت حديث السوشيال ميديا.

ورحل مصطفى فهمي عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا، وكان قد أجرى فهمي العملية الجراحية بدون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته، وذلك حتى لا يتعرض لمضايقات، ومن المقرر أن يجري بعض الفحوصات بعد شهر من الآن كي يتم الاطمئنان على نسبة نجاح العملية.

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