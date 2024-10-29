بعد أنباء تعاقده مع منصة جديدة، ما مصير أغاني الهضبة بعد انتهاء تعاونه مع أنغامي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - أثار الهضبة عمرو دياب، تساؤلات الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية حول مصير أغانيه الجديدة، التي من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه انتهى عقد النجم مع شركة "أنغامي"، وبالفعل هناك الكثير من الألبومات والأغاني تم حذفها من على المنصة إلا ألبوم "مكانك" باعتبار الألبوم الوحيد الحصري لمنصة أنغامي.

أغاني عمرو دياب

في هذا السياق، أكدت مصادر تعاقد الهضبة مع شركة "سوني الرقمية" لتصبح مسئولة عن تسويق جميع أغانيه.

وأفادت المصادر بأن ألبوم مكانك ما زال حصريا عبر منصة أنغامي، لحين انتهاء مدة الترخيص للألبوم، مؤكدة أن جميع أغاني عمرو دياب ستعود من جديد على موقع يوتيوب ابتداء من الأسبوع الحالي، وحتى نهاية شهر نوفمبر بالإضافة إلى عودتها لجميع المنصات.

ومن جانبه، لم يؤكد أو ينفي عمرو دياب ما تم تسريبه عن تعاقده مع شركة تسويق جديدة حتى الآن، علما بأنه حذف جميع منشوراته من على حسابه الشخصي عبر إنستجرام في خطوة مثيرة للجدل.

وكان الهضبة عمرو دياب قد فاجأ الجمهور، بحذف جميع منشوراته من على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، بشكل مفاجئ.

عمرو دياب يحذف منشوراته

وأثار عمرو دياب فضول الجمهور بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، وتساءلوا لماذا أقدم علي هذه الخطوة المفاجئة.