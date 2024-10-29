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مشاهير العرب - رغم خلافهما.. ماذا قال حسين فهمي بعد وفاة حسن يوسف؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رغم خلافهما.. ماذا قال حسين فهمي بعد وفاة حسن يوسف؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رغم خلافهما.. ماذا قال حسين فهمي بعد وفاة حسن يوسف؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:47 مساءً - حرص الفنان حسين فهمي، على نعى الفنان حسن يوسف، بعد رحيله عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، وشيعت جنازته عصر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ونعى حسين فهمي حسن يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أنعى بكل أسف الزميل والصديق العزيز الفنان الكبير حسن يوسف، الذي وافته المنية صباح اليوم وأتمنى من الله أن يرحمه ويغفر له، وأن يمنحنا وأهله الصبر ويلهمنا السلوان».

خلافات حسين فهمي وحسن يوسف

وكان خلاف النجمين حسين فهمي وحسن يوسف هو الأشهر في الوسط الفني، خاصة بعدما رفض حسين فهمي دعوة الأخير لحضور مهرجان القاهرة السينمائي في إحدى الدورات السابقة، مما أشعل الخلاف لينشب بينهما سلسلة من الردود، ما بين رد حسن يوسف ونجله، ورد حسين فهمي.

حسين فهمي وحسن يوسف

وبدأ الخلاف بين النجمين حسن يوسف وحسين فهمي، عندما رفض الأخير دعوته لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، الأمر الذي أشعل حالة من الغضب لدى حسن يوسف ونجله عمر.

وخرج عمر حسن يوسف، ليرد على حسين فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «حسن يوسف لما شبع تمثيل كنت أنت لسه بتحبي على أي فرصة يا حسين يا فهمي».

وأضاف عمر حسن يوسف: «طب إزاي الدولة تكرم فنان وتمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ويطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول أصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن. لا أنت محتاج لما تتعين في منصب زي تراجع كده وتعرف التاريخ كويس، عشان أكيد الدولة بتفهم أكتر منك».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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