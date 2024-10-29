مشاهير العرب - رغم خلافهما.. ماذا قال حسين فهمي بعد وفاة حسن يوسف؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:47 مساءً - حرص الفنان حسين فهمي، على نعى الفنان حسن يوسف، بعد رحيله عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، وشيعت جنازته عصر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ونعى حسين فهمي حسن يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أنعى بكل أسف الزميل والصديق العزيز الفنان الكبير حسن يوسف، الذي وافته المنية صباح اليوم وأتمنى من الله أن يرحمه ويغفر له، وأن يمنحنا وأهله الصبر ويلهمنا السلوان».

خلافات حسين فهمي وحسن يوسف

وكان خلاف النجمين حسين فهمي وحسن يوسف هو الأشهر في الوسط الفني، خاصة بعدما رفض حسين فهمي دعوة الأخير لحضور مهرجان القاهرة السينمائي في إحدى الدورات السابقة، مما أشعل الخلاف لينشب بينهما سلسلة من الردود، ما بين رد حسن يوسف ونجله، ورد حسين فهمي.

حسين فهمي وحسن يوسف

وبدأ الخلاف بين النجمين حسن يوسف وحسين فهمي، عندما رفض الأخير دعوته لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، الأمر الذي أشعل حالة من الغضب لدى حسن يوسف ونجله عمر.

وخرج عمر حسن يوسف، ليرد على حسين فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «حسن يوسف لما شبع تمثيل كنت أنت لسه بتحبي على أي فرصة يا حسين يا فهمي».

وأضاف عمر حسن يوسف: «طب إزاي الدولة تكرم فنان وتمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ويطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول أصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن. لا أنت محتاج لما تتعين في منصب زي تراجع كده وتعرف التاريخ كويس، عشان أكيد الدولة بتفهم أكتر منك».