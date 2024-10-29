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أول تعليق من يوسف القعيد بعد ترشحه لجائزة النيل في الأدب - أخبار كلمتك

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أول تعليق من يوسف القعيد بعد ترشحه لجائزة النيل في الأدب - أخبار كلمتك

أول تعليق من يوسف القعيد بعد ترشحه لجائزة النيل في الأدب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - رشح مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد مساء أمس لجائزة النيل فى الأدب، لدوره الكبير وتأثيره في الثقافة المصرية والعربية.

وقال الكاتب والروائي محمد يوسف القعيد في تصريحات خاصة لـ"كلمتك" إنه فوجئ  بترشيحه لجائزة النيل فى الأدب من قبل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مساء أمس لأنه لم يكن يتوقعه على الإطلاق، مؤكدًا على سعادته الشديدة بهذا الترشح لأنه يعد تتويجًا لتعبه وجهده طوال السنوات الماضية.

وحرص القعيد على شكر النقابة العامة لاتحاد الكتاب والدكتور علاء عبد الهادي على هذا الترشح الذي يعد حدث عظيم بالنسبة له، متمنيًا أن يشعر كل مستحق بما شعر به مساء أمس.

الأديب يوسف القعيد 

يوسف القعيد وهو أديب مصري  ولد في محافظة البحيرة، واهتم بالتعبير عن المحيط القروي المصري، وما يتصل به من قضايا وعرف بنبرته السياسية الناقدة، ويعتبر  القعيد من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة.

ومن مؤلفاته البيات الشتوي -  يحدث في مصر الآن- الحرب في بر مصر-  القلوب البيضا- وجع البعاد -  بلد المحبوب - لبن العصفور -  و المصري الفصيح.

 

ترشيحات اتحاد الكتاب لجوائز الدولة

وجاءت القائمة الكاملة لترشيحات النقابة العامة لاتحاد الكتاب كالآتي: يوسف القعيد لنيل جائزة النيل للأدب، والدكتور عبد الله ابراهيم من العراق لنيل جائزة النيل العربية، والدكتورة عواطف عبد الرحمن للترشح لنيل جائزة العلوم الاجتماعية، والكاتب ماجد يوسف لنيل التقديرية للأدب، والدكتور جمال زهران للترشح لنيل جائرة الدولة في العلوم الاجتماعية، والدكتور صلاح هاشم لنيل جائزة التفوق للعلوم الاجتماعية، والكاتب شوقي عبد الحميد  لجائزة التفوق في الآداب.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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