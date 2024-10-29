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مشاهير العرب - ياسمين رئيس عبر «إنستجرام»: وداعا حسن يوسف - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ياسمين رئيس عبر «إنستجرام»: وداعا حسن يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ياسمين رئيس عبر «إنستجرام»: وداعا حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - نعت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الفنان حسن يوسف.

وشاركت ياسمين رئيس، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «وداعا حسن يوسف».

حسن يوسف

وفاة الفنان حسن يوسف

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان حسن يوسف، إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور زوجته شمس البارودي و نجلهما عمر، وعدد كبير من نجوم الفن، من ضمنهم، الفنانة شهيرة، و ميرفت أمين، شريهان، أيمن عزب، سامح الصريطي، شهيرة، إيهاب فهمي، ونجلاء فتحي والإعلامي محمد الغيطي.

وخرج شقيق الفنان حسن يوسف من الجنازة وهو يبكي منهارا من الحزن، وحرص على توديع شقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عاما.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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