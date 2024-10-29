مشاهير العرب - ياسمين رئيس عبر «إنستجرام»: وداعا حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - نعت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الفنان حسن يوسف.

وشاركت ياسمين رئيس، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «وداعا حسن يوسف».

وفاة الفنان حسن يوسف

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان حسن يوسف، إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور زوجته شمس البارودي و نجلهما عمر، وعدد كبير من نجوم الفن، من ضمنهم، الفنانة شهيرة، و ميرفت أمين، شريهان، أيمن عزب، سامح الصريطي، شهيرة، إيهاب فهمي، ونجلاء فتحي والإعلامي محمد الغيطي.

وخرج شقيق الفنان حسن يوسف من الجنازة وهو يبكي منهارا من الحزن، وحرص على توديع شقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عاما.