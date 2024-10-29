بيكرهونا، ماذا قال حسن يوسف لـ"كلمتك" قبل رحيله عن شائعة طلاق زوجته شمس البارودي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:57 مساءً - وفاة حسن يوسف ، رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الفنان القدير حسن يوسف عن عمر ناهز الـ 90 عاما تاركا بصمته في الكثير من الأعمال في السينما والتلفزيون.

وتحدث الراحل حسن يوسف قبل وفاته عن الشائعات التي تزعجه، ومنها شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، والتي كانت تخرج من حين لآخر قبل وفاته، وأغضبت الأسرة بشكل كبير.

وقال حسن يوسف في تصريحات خاصة لـ "كلمتك" قبل وفاته: "بيقولوا إننا اطلقنا أنا وزوجتي الحبيبة شمس بعد 50 سنة زواج، كأنهم يكرهون أن زيجتنا سعيدة ومستمرة فيحاولون تشويهها فيطلقوننا بالكذب".

وكانت هناك حالة من الصدمة والحزن انتابت العديد من مشاهير الفن المصريين لوفاة الفنان حسن يوسف، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عامًا.

ونعاه الفنانون بذكر مواقفه معهم، وآخرون كشفوا أن سر وفاته يعود إلى حزنه على ابنه عبد الله، الذي لقي مصرعه غرقًا في يناير 2024، وجاءت وفاة حسن يوسف في أكتوبر 2024، أي بعد 10 أشهر من وفاة نجله.

الفنانون يشاركون في هاشتاج وداعًا حسن يوسف

وشارك العديد من الفنانين في هاشتاج "وداعًا حسن يوسف"، الذي تصدر تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالصبر.. نتجاوز الهموم، وبالصمت.. نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة.. نتجاوز الكراهية #وداعا_حسن_يوسف".

أما الفنان يوسف الشريف فنعاه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون…..رحم الله الفنان القدير حسن يوسف وأسكنه فسيح جناته ….البقاء لله #وداعا_حسن_يوسف".

رحل الولد الشقي رمز البهجة

وكشف الفنان صلاح عبد الله عن موقفه مع حسن يوسف، قائلا: "في عام ١٩٨٣ تقريبًا في الإسكندرية، كان لقائي الأول بالنجم الكبير جدًا حسن يوسف، وتشرفت بالعمل معه.. قد إيه كان متواضع وداعم بكل قوة لوجه جديد.. لن أنسى فضلك يا أستاذ #وداعا_حسن_يوسف".

شار إلى أن الفنان القدير حسن يوسف الشهير بـ«الولد الشقي»، الذى استطاع أن يرسم خلال ما يقترب من 68 عامًا لوحة فنية استثنائية ذات بريق فريد تحوى على 200 فيلم سينمائي و33 مسلسلا عبر الشاشة الصغيرة.

السيرة الذاتية لـ حسن يوسف

الفنان القدير حسن يوسف من مواليد 10 ديسمبر 1934، يمتلك موهبة فنية ثرية وحضورا لافتا للأنظار على الشاشة، وحققت أعماله الفنية السينمائية مشاهدات وإيرادات كبيرة للغاية فى شباك التذاكر كما حظيت الأعمال الدرامية التليفزيونية والتى من أبرزها مسلسل «إمام الدعاة» الذى قدم من خلاله السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوى على متابعة جماهيرية كبيرة بمصر وبالوطن العربى كاملًا.

اشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي. ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب، وفقا لموسوعة ويكيبيديا العربية

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