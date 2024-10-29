مشاهير العرب - مدحت العدل ناعيا حسن يوسف: «سيبقى أثره وإبداعه خالدا في قلوبنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - حرص السيناريست مدحت العدل، على نعى الفنان حسن يوسف بعد رحيله عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

وشارك مدحت العدل، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى الفنان الكبير حسن يوسف الذي رحل عنا، نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته وللعالم العربي كله، سيبقى أثره وإبداعه خالداً في قلوبنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة الفنان حسن يوسف

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان حسن يوسف، إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، 29 أكتوبر، وذلك بحضور زوجته شمس البارودي و نجلهما عمر، وعدد كبير من نجوم الفن، من ضمنهم، الفنانة شهيرة، و ميرفت أمين، شريهان، أيمن عزب، سامح الصريطي، شهيرة، إيهاب فهمي، ونجلاء فتحي والإعلامي محمد الغيطي.

وانهار شقيق الفنان حسن يوسف، بعد تشييع جنازة شقيقه من مسجد الشرطة.

وخرج شقيق الفنان حسن يوسف من الجنازة وهو يبكي منهارا من الحزن، وحرص على توديع شقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عاما.

وكان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية، قد كشف في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة الفنان حسن يوسف، الذي وافته المنية اليوم صباح الثلاثاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان حسن يوسف، بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ثم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.