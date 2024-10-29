تفاصيل اعتزال الراحل حسن يوسف الفن، وكيف منعه الإمام الشعراوي عن قراره؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - أعلن الفنان الراحل حسن يوسف قراره باعتزال الفن نهائيًا، ولكن سرعان ما عاد عن قراره بعد حديثه مع الشيخ الشعراوي والذي نهاه عن هذا القرار، وذلك بعد أول عمرة له في عام 1981، والتي جعلته يعيد حساباته في كل تفاصيل حياته.

وفاة الفنان حسن يوسف

وقال النجم الراحل خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، إنه تعرف على أولاد الشيخ عبد الله سلام في العمرة وقالوا له إن والدهم سوف يقوم بتنظيم إفطار جماعي على شرف الشيخ الشعراوي ثاني يوم رمضان، ووافق الفنان على الحضور لتعلقه بالشيخ الشعراوي من خلال التلفزيون.

وقال حسن يوسف: “أنا دخلت لقيت الشيخ الشعراوي في وشي، وقالي تعالي يا سي حسن، وقعدني جمبه، ولما قولت له أنا مفطرتش يا مولانا، قال لهم يجيبولك طبق علشان أنا عايزك تقعد جمبي شوية”.

وأكد حسن أن علاقته بالشيخ الشعراوي منذ ذلك الوقت أصبحت قوية، حيث يزوره من وقت للآخر تحت “شجرة التوت” التي كان يأخذ الشيخ إفطاره أسفلها.

وأضاف: “بعد فترة سألته، اللي أنا بعمله ده حرام ولا حلال؟” لتكون إجابة الشيخ الشعراوي مفاجئة للفنان، حيث إنه لم يحثه على ترك الفن كما توقع.

فقال الشعراوي متخذًا لكوب الشاي الذي كان يحتسيه بصحبة الفنان كمثال، موضحًا أن الفن كالكوب يمكن أن يستخدم لشرب الشاي أو الخمر، مضيفًا: “الفن مش ذنبه حاجة أنتم اللي بتحطوا فيه خمرة وأنتم اللي بتحطوا فيه شاي، علم الشباب حاجة تنفعهم”.

وتابع: “خليك في الفن ولكن بدل ما تعمل ”التلميذة" وتركب العربية وتمشي تعاكس شادية وسعاد حسني اعمل حاجات قول فيها كلمة طيبة، اعمل يا أخي أئمة الإسلام".

وكانت تلك نقطة تحول فى حياة الفنان حسن يوسف، حيث قال حينها إنه بدأ في مراجعة حياته وتقديم أعمال “دعوية” عبارة عن مسلسلات صغيرة بحلقات لا تتجاوز الربع ساعة.

مسلسل إمام الدعاة

وقال الفنان الراحل في حوار آخر إن فكرة مسلسل إمام الدعاة أتت من هنا حيث عرض على الشيخ محمد الشعراوي عمل مسلسل عن حياته، ولكن قابله حينها بالرفض، فقال له الشعراوي “لما أموت ابقوا اعملوا اللي انتو عايزينه، هتعملوا وأنا عايش ونقعد نتخانق”.

وتابع: “فضلت في دماغي الحكاية دي بعد ما توفاه الله وحبيت أرد جميله عليا ففكرت فى مسلسل إمام الدعاة، وبعدها قال لى المنتج مطيع زايد متيجي نعمل الشيخ الشعراوي ومن هنا أتت الفكرة وبدأنا العمل عليه، ليكون أول مسلسل سيرة إمام باللغة العامية، وأقبل الجمهور على المسلسل بشكل لم أكن أتوقعه أبدًا”.

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