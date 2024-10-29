مشاهير العرب - بعد وفاته.. تعرف على وصية الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:50 مساءً - بالحزن والألم، ودع نجوم الوسط الفني الفنان حسن يوسف إلى مثواه الأخير، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ90 عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وكان الفنان حسن يوسف، كشف عن وصيته في لقاءات تلفزيونية سابقة، وطلب بأن تكتب له نفس الآيات القرآنية المكتوبة على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي، على قبره: "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)".

جنازة الفنان حسن يوسف

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان حسن يوسف، إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، 29 أكتوبر، وذلك بحضور زوجته شمس البارودي ونجلهما عمر، وعدد كبير من نجوم الفن، من ضمنهم، الفنانة شهيرة، وميرفت أمين، شريهان، أيمن عزب، سامح الصريطي، شهيرة، إيهاب فهمي، ونجلاء فتحي والإعلامي محمد الغيطي.

وانهار شقيق الفنان حسن يوسف، بعد تشييع جنازة شقيقه من مسجد الشرطة.

وخرج شقيق الفنان حسن يوسف من الجنازة وهو يبكي منهارا من الحزن، وحرص على توديع شقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عاما.

وكان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية، قد كشف في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة الفنان حسن يوسف، الذي وافته المنية اليوم صباح الثلاثاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان حسن يوسف، بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ثم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.