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مشاهير العرب - بعد وفاته.. تعرف على وصية الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد وفاته.. تعرف على وصية الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته.. تعرف على وصية الفنان حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:50 مساءً - بالحزن والألم، ودع نجوم الوسط الفني الفنان حسن يوسف إلى مثواه الأخير، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ90 عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وكان الفنان حسن يوسف، كشف عن وصيته في لقاءات تلفزيونية سابقة، وطلب بأن تكتب له نفس الآيات القرآنية المكتوبة على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي، على قبره: "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)".

يسرا ناعية حسن يوسف

جنازة الفنان حسن يوسف

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان حسن يوسف، إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، 29 أكتوبر، وذلك بحضور زوجته شمس البارودي ونجلهما عمر، وعدد كبير من نجوم الفن، من ضمنهم، الفنانة شهيرة، وميرفت أمين، شريهان، أيمن عزب، سامح الصريطي، شهيرة، إيهاب فهمي، ونجلاء فتحي والإعلامي محمد الغيطي.

وانهار شقيق الفنان حسن يوسف، بعد تشييع جنازة شقيقه من مسجد الشرطة.

الفنان حسن يوسف

وخرج شقيق الفنان حسن يوسف من الجنازة وهو يبكي منهارا من الحزن، وحرص على توديع شقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عاما.

وكان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية، قد كشف في تصريحات صحفية، عن موعد ومكان جنازة الفنان حسن يوسف، الذي وافته المنية اليوم صباح الثلاثاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان حسن يوسف، بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ثم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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