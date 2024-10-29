تعرف تتكلم عربي، ماجدة خير الله تهاجم لطيفة بعد تغيير كلمات أغنيتها وخالد يوسف يدافع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:29 مساءً - نشب خلاف بين المخرج خالد يوسف والناقدة ماجدة خير الله، وذلك بعد استبدال الفنانة لطيفة كلمات أغنيتها الشهيرة تعرف تتكلم بلدي إلى تعرف تتكلم عربي في أحد حفلاتها، الأمر الذي أثار غضب الجمهور باعتبارها أغنية مصرية.

حيث انتقدت ماجدة خير الله تصرف لطيفة وقالت: "إن استبدالها لكلمات أغنية تعرف تتكلم بلدي شيء مستفز نظرا لأنها اكتسبت شهرتها من مصر، بالإضافة إلى أن المخرج يوسف شاهين هو الذي رشحها لبطولة فيلم سكوت هنصور، مشيرة إلى أن أغنية “المصري” هي أشهر أغانيها على الإطلاق".

وأضافت ماجدة خلال: "الأغنية من تأليف جمال بخيت، وألحان عمر خيرت، وتقول كلماتها تعرف تتكلم بلدي، وتشم الورد البلدي، وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري، السيدة لطيفة حولت كلمات الأغنية لتناسب أداءها في إحدى الحفلات بالخليج، لتصبح يبقي أنت أكيد العربي وغيرت كل ماله علاقة بمصر (محفوظ بيغني يا ليل على دقة قلب زويل).

وتساءلت ماجدة خير الله عن موقف الشاعر جمال بخيت مؤلف الأغنية وذلك بعد قيام لطيفة استبدال كلمات الأغنية، قائلة: موقف الشاعر جمال بخيت أليس ما فعلته لطيفه اعتداء على حقه الأدبي؟، ورغم أن مصر بلد مضيافة تحترم كل الفنانين العرب وتمنحهم الشهرة والمجد والثراء إلا أنه يعز على النفس نقبل بعض التصرفات الرخيصة، التي سوف تسحب بالتأكيد من رصيد، لطيفة أن كان لها رصيد.

خلاف ماجدة خير الله وخالد يوسف بسبب أغنية لطيفة

بينما رد خالد يوسف على تصريحات ماجدة خير الله، مدافعا عن لطيفة قائلا: “اللي كاتب الكلمات الجديدة على نفس اللحن هو برضه جمال بخيت، والكلمات الجديدة شديدة الرصانة والجمال والانتماء العربي الذي يؤكد عليه جمال بخيت في الكلمات الجديدة هو أصل من أصولنا المصرية، مصر عربية وستظل عربية كما قال جمال حمدان”.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنانة لطيفة في إحدى حفلاتها وهي تستبدل كلمات أغنيتها الشهيرة تعرف تتكلم بلدي إلى تعرف تتكلم عربي، الأمر الذي عرضها لانتقادات.

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