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مليون مشاهدة، رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ الفولت العالي - أخبار كلمتك

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مليون مشاهدة، رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ الفولت العالي - أخبار كلمتك

مليون مشاهدة، رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ الفولت العالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:13 مساءً -  نجح المطرب الشعبي، رضا البحراوي، في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “الويوتيوب"

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي  تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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