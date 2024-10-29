مليون مشاهدة، رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ الفولت العالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - نجح المطرب الشعبي، رضا البحراوي، في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “الويوتيوب"

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.