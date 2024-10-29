مشاهير العرب - بعد وفاته.. كيف رد نجل حسن يوسف على خلاف والده مع حسين فهمي؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:02 مساءً - حسن يوسف وحسين فهمي.. يُعد خلاف النجمين حسين فهمي وحسن يوسف هو الأشهر في الوسط الفني، خاصة بعدما رفض حسين فهمي دعوة الأخير لحضور مهرجان القاهرة السينمائي في إحدى الدورات السابقة، مما أشعل الخلاف لينشب بينهما سلسلة من الردود، ما بين رد حسن يوسف ونجله، ورد حسين فهمي.

وتستعرض كلمتك للقراء والمتابعين القصة الكاملة لخلافات حسين فهمي وحسن يوسف.

خلاف حسين فهمي وحسن يوسف

وبدأ الخلاف بين النجمين حسن يوسف وحسين فهمي، عندما رفض الأخير دعوته لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، مشيرًا إلى أن الأخير قد حرم الفن في مرة من المرات، الأمر الذي أشعل حالة من الغضب لدى حسن يوسف ونجله عمر.

وخرج عمر حسن يوسف، ليرد على حسين فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «حسن يوسف لما شبع تمثيل كنت أنت لسه بتحبي علي أي فرصة يا حسين يا فهمي».

وأضاف عمر حسن يوسف: «طب إزاي الدولة تكرم فنان وتمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ويطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول أصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن. لا أنت محتاج لما تتعين في منصب زي تراجع كده وتعرف التاريخ كويس. عشان أكيد الدولة بتفهم أكتر منك، بس واضح إن جاي كومبارس وطلعت حافظ كلمتين خايبين زيك».

اعتذار عمر حسن يوسف لـ حسين فهمي

ومع مرور الوقت، اعتذر عمر حسن يوسف للفنان حسين فهمي، خلال لقائه في برنامج القاهرة اليوم، قائلا: «اعتذر لحسين فهمي وهو أستاذي، وأنا كتبت الكلام بطريقة عفوية ومتأسف عليها من هنا لبكرة.. أستاذ حسين قامة كبيرة وأستاذ كبير، وبحبه على المستوى الشخصي وإحنا جيران ومعرفتنا كويسة ببعض».

وتابع: «أنا لما حد يغلط في أبويا وأمي مبعرفش أحسبها خالص بندفع تلقائي، وممكن حد يفكر لما أكتب تصريح مش هشتغل، ولكن والدي لم يرد على تصريح من حسين فهمي، وليست له علاقة بالفيسبوك، وكان ردي بالنيابة عنه».

الخلاف الأول لـ حسن يوسف وحسين فهمي

وكان الخلاف الأول بين حسن يوسف وحسين فهمي، وقع في منتصف الستينيات من القرن الماضي، بسبب قلبة لـ لبلبة، جعلته ينفصل عنها.