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وفاة والد الفنانة هلا السعيد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:45 مساءً - توفي اليوم والد الفنانة هلا السعيد، وذلك بعد صراع مع المرض.

 

ونعت الفنانة هلا السعيد، والدها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

سبق أن شاركت الفنانة هلا السعيد في مسلسل المداح 4  بطولة الفنان حمادة هلال، والذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي، وقالت وقتها إن “الجزء الرابع يحمل أحداثًا شيّقة مرتبطة بالجن والسحر، مع تطورات غير مسبوقة تؤثر على شخصيتي عبر الشيطان”.

 

  كانت هلا السعيد قد شاركت مؤخرًا في حكاية “روحي فيك”، التي جاءت ضمن مسلسل ذي إطار اجتماعي يمزج بين الإثارة والتشويق. 

 

وقدمت عائشة بن أحمد خلال العمل دور مهندسة معمارية تمتلك شركات تشطيبات، حيث ظهرت بدور زوجة تخون زوجها، الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، مع شخصية يؤديها محمد الكيلاني وتخللت الحكاية عدة انقلابات وتطورات تشويقية.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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