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حوار مع أسرة سينمائية سعودية، مهرجان الجونة يستضيف سمر شِشَة ووالدتها أماني الجميل - أخبار كلمتك

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حوار مع أسرة سينمائية سعودية، مهرجان الجونة يستضيف سمر شِشَة ووالدتها أماني الجميل - أخبار كلمتك

حوار مع أسرة سينمائية سعودية، مهرجان الجونة يستضيف سمر شِشَة ووالدتها أماني الجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:45 مساءً - “كل مخزوننا من القراءات هو لكتاب مصريين”.. بهذه الكلمات انطلقت الجلسة الحوارية التي أدارتها الإعلامية زهرة رامي، مع الممثلتين السعوديتين سمر شِشَة ووالدتها أماني الجميل، وذلك اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

 

أماني الجميل 

وتحدثت أماني الجميل عن دخولها إلى عالم الفن، مشيرة إلى أن بدايتها كانت من خلال كتابة نصوص مسرحية لابنتها سمر أثناء دراستها. وقالت إنها تعلمت الكتابة من والدها الذي كان شغوفًا بالأدب، حيث قالت: ”كنت أتسلل إلى غرفته لأقرأ الكتب التي كان يمنعني منها". 

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وتطرقت أماني إلى رحلتها في التمثيل، موضحة أنها شعرت بالاكتئاب بعد وصولها إلى سن التقاعد. عندها اقترحت عليها ابنتها سمر أن تقدم عرضًا مسرحيًا باللغة العربية الفصحى ضمن موسم الرياض، ومن هنا انطلقت قصتها في مجال التمثيل.

 

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وفي الحديث عن رؤية المجتمع السعودي تجاه الممثلات، ذكرت أماني ”كان هناك شعور مجتمعي بأن التمثيل خطأ، خاصة أنني كنت الابنة الكبرى في عائلة تحكمها العديد من القوانين. ولكن والدي كان يغرس فينا حب الاطلاع على الثقافات المختلفة، ولديّ عشق خاص للآثار والحضارات."أما سمر، فأوضحت أن حبها للتمثيل بدأ على مسرح المدرسة، لكنها لم تفكر في احترافه حينها. وأضافت” السعودية تغيّرت سريعًا، ونحن تغيّرنا معها. أصبح المجتمع أكثر تقبّلًا للتغيير".
 

وتحدثت سمر وأماني عن أول عمل تمثيلي جمعهما، حيث جسدت أماني دور "أم نرجسية"، وهي شخصية لم تحبها أماني في الحقيقة. ولضمان إتقان الأدوار، قالت "لم نتحدث معًا طوال ثلاثة أشهر من التصوير كي نحافظ على التقمص الكامل للشخصيات".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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